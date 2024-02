Scuffet: "Una grande prova di sacrificio"

Interviste 25 Febbraio 2024 Fonte: Centotrentuno



"Quello conquistato contro il Napoli vale un punto come qualsiasi pareggio, ma dal punto di vista emotivo per noi è benzina"





Interviste25 Febbraio 2024Centotrentuno"Quello conquistato contro il Napoli vale un punto come qualsiasi pareggio, ma dal punto di vista emotivo per noi è benzina" Le parole di Simone Scuffet ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Cagliari contro il Napoli, arrivato nel finale con il gol di Luvumbo.



L'impatto di Yerry Mina

“Ha tanta personalità e ci sta dando una mano, anche nell'organizzazione di squadra e a me che sono dietro. Lui è stato bravo in marcatura su Osimhen, gli ha concesso davvero poco. Lui come tutta la squadra ha fatto una grande prova di sacrificio, sono felice”



Il momento

“Vale un punto come qualsiasi pareggio, ma dal punto di vista emotivo per noi è benzina. Dobbiamo prendere questo punto e portarlo nelle prossime partite, dobbiamo continuare così e cercare anche la vittoria”.



Le dimissioni di Ranieri

“Una dimostrazione di quanto siamo uniti e di come andiamo tutti verso la direzione, non cerchiamo alibi e non puntiamo il dito verso nessuno. Un momento in cui abbiamo detto che dobbiamo lottare tutti insieme verso l'obiettivo”



Le parole di Simone Scuffet ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Cagliari contro il Napoli, arrivato nel finale con il gol di Luvumbo.L'impatto di Yerry Mina“Ha tanta personalità e ci sta dando una mano, anche nell'organizzazione di squadra e a me che sono dietro. Lui è stato bravo in marcatura su Osimhen, gli ha concesso davvero poco. Lui come tutta la squadra ha fatto una grande prova di sacrificio, sono felice”Il momento“Vale un punto come qualsiasi pareggio, ma dal punto di vista emotivo per noi è benzina. Dobbiamo prendere questo punto e portarlo nelle prossime partite, dobbiamo continuare così e cercare anche la vittoria”.Le dimissioni di Ranieri“Una dimostrazione di quanto siamo uniti e di come andiamo tutti verso la direzione, non cerchiamo alibi e non puntiamo il dito verso nessuno. Un momento in cui abbiamo detto che dobbiamo lottare tutti insieme verso l'obiettivo”