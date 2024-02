Luvumbo: "Punto importante per la salvezza"

Interviste 25 Febbraio 2024 Fonte: Napoli Magazine



"Lo abbiamo conquistato contro una squadra difficile e forte facendo quello che ci ha chiesto Ranieri"





Interviste25 Febbraio 2024Napoli Magazine"Lo abbiamo conquistato contro una squadra difficile e forte facendo quello che ci ha chiesto Ranieri" Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il match pareggiato contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Bella sensazione, siamo in casa, abbiamo giocato contro una squadra difficile e forte, ma abbiamo messo in campo tutto quello che ha detto il nostro mister e abbiamo fatto un punto importante per la nostra salvezza. Se è il Cagliari che vuole vedere Ranieri? Sì, è questo. Da tanto non facevo gol, l'ho fatto davanti alla nostra gente, è una felicità enorme. Il mio colore di capelli gradito da Ranieri? No. Lo tengo perché segno? Sì!”



Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il match pareggiato contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Bella sensazione, siamo in casa, abbiamo giocato contro una squadra difficile e forte, ma abbiamo messo in campo tutto quello che ha detto il nostro mister e abbiamo fatto un punto importante per la nostra salvezza. Se è il Cagliari che vuole vedere Ranieri? Sì, è questo. Da tanto non facevo gol, l'ho fatto davanti alla nostra gente, è una felicità enorme. Il mio colore di capelli gradito da Ranieri? No. Lo tengo perché segno? Sì!”