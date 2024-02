Calzona: "Bloccati psicologicamente"

Interviste 25 Febbraio 2024 Fonte: SSC Napoli



"I ragazzi si impegnano, vogliono dare il massimo, vedo tanta intensità nell'applicazione ma bisogna ritrovare serenità"





Interviste25 Febbraio 2024SSC Napoli"I ragazzi si impegnano, vogliono dare il massimo, vedo tanta intensità nell'applicazione ma bisogna ritrovare serenità" "La squadra è bloccata psicologicamente, questo è il vero problema. Oggi abbiamo sprecato troppo e credo sia un problema mentale". Francesco Calzona commenta così il match di Cagliari.



"Il blocco è solo di ordine psigologico perchè fisicamente i ragazzi stanno bene e lo hanno dimostrato anche oggi. Abbiamo ritrovato un gioco di squadra e di questo ne sono certo"



"Dovevamo gestire meglio la palla dal quale è nato il gol. Bisognava leggere bene l'azione perchè era una palla lunga abbastanza prevedibile. Questo mi fa arrabbiare. Poi prima abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare e abbiamo sbagliato soluzione"



"I ragazzi si impegnano, vogliono dare il massimo, vedo tanta intensità nell'applicazione ma bisogna ritrovare serenità. Il lato positivo è l'ordine, abbiamo ritrovato un ordine di gioco. Dobbiamo ripartire dalle cose buone viste nella ripresa. Bisogna limare gli errori e stop"



"Il quarto posto è lontano, ne siamo consapevoli, ma finchè l'aritmetica ci tiene in gioco noi daremo il massimo e cercheremo di arrivare quanto più lontano possibile. Poi c'è la Champions e noi vogliamo passare il turno. Adesso però la testa deve essere per il match col Sassuolo, dobbiamo rialzarci al più presto"



"La squadra è bloccata psicologicamente, questo è il vero problema. Oggi abbiamo sprecato troppo e credo sia un problema mentale". Francesco Calzona commenta così il match di Cagliari."Il blocco è solo di ordine psigologico perchè fisicamente i ragazzi stanno bene e lo hanno dimostrato anche oggi. Abbiamo ritrovato un gioco di squadra e di questo ne sono certo""Dovevamo gestire meglio la palla dal quale è nato il gol. Bisognava leggere bene l'azione perchè era una palla lunga abbastanza prevedibile. Questo mi fa arrabbiare. Poi prima abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare e abbiamo sbagliato soluzione""I ragazzi si impegnano, vogliono dare il massimo, vedo tanta intensità nell'applicazione ma bisogna ritrovare serenità. Il lato positivo è l'ordine, abbiamo ritrovato un ordine di gioco. Dobbiamo ripartire dalle cose buone viste nella ripresa. Bisogna limare gli errori e stop""Il quarto posto è lontano, ne siamo consapevoli, ma finchè l'aritmetica ci tiene in gioco noi daremo il massimo e cercheremo di arrivare quanto più lontano possibile. Poi c'è la Champions e noi vogliamo passare il turno. Adesso però la testa deve essere per il match col Sassuolo, dobbiamo rialzarci al più presto"