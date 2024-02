Osimhen sconfitto nella finale di Coppa d'Africa

Cronaca 11 Febbraio 2024 Fonte: Il Mattino



La Nigeria in vantaggio viene raggiunta e superata dalla Costa d'Avorio





Una sconfitta subita in rimonta, la più bruciante delle situazioni. Victor Osimhen e la Nigeria crollano sul più bello, in finale di Coppa d'Africa, e lasciano il trofeo quando erano arrivati ormai a un passo. A decidere il match per i padroni di casa ci hanno pensato nella ripresa i gol di Kessie e soprattutto Haller, il bomber del Borussia Dortmund che vale la coppa.

Eppure era stata proprio la Nigeria a cullare il sogno del successo: i nigeriani erano passati in vantaggio con la rete ri Troost-Ekong nel primo tempo per portare avanti le Aquile, trascinate ancora una volta da Osimhen.

Il bomber del Napoli manca ancora l'appuntamento col gol ma dà una mano ai compagni. Nel finale, però, può poco: il forcing non basta e la rete di Haller al minuto 81 resta decisiva. La più grande delusione per l'azzurro che ora è atteso a Napoli.