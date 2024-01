Stop Osimhen con la Nigeria



L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, impegnato in Coppa d'Africa in mattinata non si è allenato. Preoccupazione dopo il match d'esordio con la Guinea Equatoriale finito 1-1 (con gol). Dovrebbe trattarsi di un fastidio muscolare. Stop precauzionale aspettando le prossime ore. Niente di grave dunque e Victor non sarebbe in dubbio per la prossima sfida in programma giovedì 18 gennaio alle ore 18 (ora italiana). Debutto amaro, ora c'è voglia di andare a caccia della prima vittoria. Osimhen spera di recuperare in fretta e cancellare il pareggio iniziale. Il ct Paseiro è tranquillo ed è sicuro di riavere la punta del Napoli a disposizione.