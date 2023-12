Osimhen è volato in Nigeria

Cronaca27 Dicembre 2023Corriere dello SportCompleanno in casa e poi, tra qualche giorno, la partenza per la Coppa d'Africa Il Napoli gli ha concesso un giorno di permesso per poter raggiungere proprio la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale. Osimhen, fresco di rinnovo di contratto fino al 2026, si è allenato e poi è partito, direzione Nigeria, Lagos. Compleanno in casa e poi, tra qualche giorno, la partenza per la Coppa d'Africa.