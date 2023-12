Osimhen miglior giocatore africano del 2023

Cronaca 11 Dicembre 2023 Fonte: Rainews



Premiato oggi nel corso di una cerimonia organizzata dalla Confederazione del calcio africano a Marrakech





Victor Osimhen è stato nominato ufficialmente miglior giocatore africano del 2023. Autore di 26 reti in campionato e 5 reti in Champions League la scorsa stagione con la maglia del Napoli, l'attaccante nigeriano è stato premiato oggi nel corso di una cerimonia organizzata dalla Confederazione del calcio africano a Marrakech, in Marocco. Osimhen era in lizza per questo premio con l'egiziano Mohamed Salah del Liverpool e il difensore marocchino Achraf Hakimi del PSG. L'attaccante nigeriano si è classificato 9° anche nella classifica del Pallone d'Oro.Il premio tiene in considerazione le prestazioni da novembre 2022 a settembre 2023, periodo nel quale Osimhen ha trascinato il Napoli nella vittoria dello Scudetto ed è diventato capocannoniere della Serie A. Il calciatore del Napoli è volato a Marrakesh per la cerimonia di premiazione, alla vigilia della sfida di Champions League al Maradona contro il Braga. Anche il Napoli si è congratulato con l'attaccante sui social.