UFFICIALE: Osimhen ha firmato rinnovo

Mercato 23 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Prolungamento dal 2025 al 2026, ingaggio intorno ai 10 milioni e clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni di euro





Victor Osimhen ha rinnovato il contratto con il Napoli. Dopo una trattativa estenuante inaugurata a giugno, Aurelio De Laurentiis e il manager del giocatore, Roberto Calenda, hanno trovato l'intesa: prolungamento della scadenza dal 2025 al 2026, ingaggio intorno ai 10 milioni e clausola rescissoria valida per l'estero tra i 120 e i 130 milioni di euro. Decisivo il contatto andato in scena ieri (venerdì) e l'ultimo incontro, oggi a Roma, a poche ore dalla partita contro la squadra di Mourinho. Un regalo di Natale per il popolo azzurro.