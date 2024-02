Osimhen in finale di Coppa d'Africa

All'ultimo rigore, all'ultimo respiro. La Nigeria di Victor Osimhen è in finale di Coppa d'Africa: il Sudafrica è battuto dagli undici metri e le Aquile tornano a giocarsi il prossimo 11 febbraio il torneo più importante del continente con la possibilità di vincerlo undici anni dopo l'ultima volta.



Questa sera Osimhen - che ha lasciato la gara nel primo tempo supplementare - scoprirà quale sarà il suo avversario nella prossima gara in programma: Costa d'Avorio e Congo, infatti, si giocano l'ultimo posto disponibile per poter accedere alla finale della Coppa.



Protagonista assoluto l'attaccante del Napoli: non solo Osimhen si procura il rigore che consente alla sua Nigeria di passare in vantaggio, ma poi nella ripresa segnerebbe anche il gol del raddoppio che però viene annullato dall'arbitro. A inizio azione, infatti, un fallo nella propria area di rigore consente al fischietto di assegnare un calcio di rigore - poi trasformato - al Sudafrica. Il pareggio che poi porterà la gara prima ai supplementari e poi ai rigori.



