Voci dal Forum: Senza illusioni

Cronaca 13 Gennaio 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Contro la Salernitana non è stata una vittoria netta, scaturita da un gioco fluido, bello da vedere, cosa impossibile di questi tempi





Cronaca13 Gennaio 2024Forum SoloNapoli - DarioContro la Salernitana non è stata una vittoria netta, scaturita da un gioco fluido, bello da vedere, cosa impossibile di questi tempi Oggi si è vinto contro la Salernitana e vincere fa sempre bene. Chi afferma il contrario, significa che non ha capito niente della vita. Nello sport, ma anche in tanti altri campi della vita, è la migliore medicina, quella che guarisce. Diciamo subito, a scanso di equivoci, che non è stata una vittoria netta, scaturita da un gioco fluido, bello da vedere, cosa impossibile di questi tempi. È stata la vittoria della volontà, della tenacia e anche della cazzimma, specie negli ultimi quindici minuti, dove si è visto una sorta di arrembaggio con pugnale fra i denti. Questo lascia ben sperare per il futuro, specialmente se il buon Mazzarri terrà conto di alcune cose, a mio modo di vedere, fondamentali. Eccole di seguito: 1) dare molto più spazio a Ostigard e Lindstrom, perché il primo in coppia con Rrahmani può alzare un muro, il secondo perché lo ricordo forte ed è forte; 2) attenti a Cajuste, perché qua ci troviamo di fronte a uno potenzialmente fortissimo, me ne va incanalata nei giusti binari la smisurata irruenza. Già dalle prime battute si intuiva che sarebbe stato ammonito e tu sei Mazzarri, devi prevedere e correggere queste cose; 3) molto più spazio senza se e senza ma a Demme, che è un vero professionista, uno dei pochi; 4) richiamare con le buone maniere Marakvara e riportarlo nel regno della calma. Oggi sul finire ha preso un'ammonizione davvero stupida, che gli impedirà di giocare contro la Lazio.

Durante la partita, si sono sprecate le inquadrature del sultano e consorte, di ritorno dalle vacanze in Spagna, dopo le fatiche degli ultimi mesi, spesi soprattutto a distruggere il Napoli che fu. La distruzione del Napoli che fu riguarda, ovviamente, il solo sultano, che è chiamato a intervenire sul mercato con la stessa celerità con cui ha venduto Elmas. Non si illuda il Marchese del Grillo di noi altri, ché sappiamo benissimo chi è il vero colpevole di questo disastro. Non si illuda che questi tre punti lo facciano dimenticare. Fino ad ora, sul mercato sta tirando avanti con elemosine. Si spera che abbia un minimo di dignità e cominci a fare sul serio. Per quanto mi riguarda, non ho nessuna fiducia in quest'individuo e mai l'avrò.

La partita. A furor di popolo Mazzarri schiera centravanti Simeone, manco fosse Higuain, o Cavani. Zielinski, passato molto probabilmente all'Inter, altra colpa di questo sciagurato sultano, che continua nella sua nefasta opera di distruzione, lasciato in tribuna. Al suo posto Gaetano.

Si parte. Possesso palla del Napoli, ma giro-palla lento, molto lento. La Salernitana non ha nessuna difficoltà a difendersi. Poco meno della mezz'ora i granata vanno in vantaggio. Candreva ha tutto il tempo per fermare una palla, aggiustarsela e prendere la mira, poi da trenta metri lascia partire un tiro che si insacca Alle spalle di un po' troppo sorpreso Gollini. Il Napoli reagisce, ma il giro-palla continua ad essere lento. Al 45° Simeone si procura un rigore. Inzaghi si lamenta e sbotta, ma è rigore, almeno oggi. Sul dischetto va Politano, che praticamente si impossessa della palla. Batte, il portiere intuisce, ma il tro era forte e ben angolato. Pareggio! Si va al riposo.

Secondo tempo. Possesso palla del Napoli, ma la Salenitana si difende bene e qualche volta esce dalla sua metà campo. Una sola volta è pericolosa, su uncross improvviso da sinistra. Gollini ci mette una pezza, deviando il tiro destinato ad un avversario e facendosi perdonare l'incertezza sul goal. A quindici minuti dalla fine, comincia un vero assedio da parte del Napoli. Cajuste si stira ed entra Demme. Per me, è la botta decisiva ad Inzaghi. Markavara, ma anche altri, sembra indemoniato. Batti e ribatti e miracoli di Ochoa, portiere granata. Al 93° solito batti e ribatti nell'area granata, ma stavolta Rrahmani la mette dentro. È l'apoteosi e forse la fine di un incubo, o almeno si spera!

Napoli ' Salernitana 2-1.

Oggi niente voti. Uno solo e al Sultano, -2! Non mi aspetto niente dal mercato. In parecchi non si aspettano niente e non credo sia una buona notizia per te, sultano.

In Arabia per la Supercoppa, ma senza eccessive illusioni, anzi senza illusioni.