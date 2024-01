Il 13 porta fortuna a Rrahmani

Il 13 gennaio è certamente un giorno che Amir Rrahmani non dimenticherà mai. Il difensore del Napoli oggi contro la Salernitana ha firmato al minuto 97 il gol che ha deciso il derby con una girata in area di destro. Esattamente un anno fa, ovvero il 13 gennaio del 2023, Amir segnò ancora con un destro vincente il gol del 3-1 alla Juventus nella sfida del Maradona che terminò 5-1. Una data che, a questo punto, vale un circoletto azzurro sul calendario.



Il 13 ricorre nel destino di Rrahmani: le due reti del 13 gennaio ma anche 13 come il suo numero di maglia. Amir e la magia del 13. E adesso provate a dirgli che il 13 porta sfortuna...!