Mazzarri: "Abbiamo ritrovato spirito e gioco"

Interviste13 Gennaio 2024Il Mattino"Non ci siamo demoralizzati, nonostante il gol subito. Abbiamo continuato a giocare conquistando una vittoria meritata" Voleva un altro risultato Walter Mazzarri, un risultato che alla fine è arrivato. Il derby Napoli-Salernitana finisce 2-1 per gli azzurri, una vittoria guadagnata solo all'ultimo respiro, alla Mazzarri-maniera: «Abbiamo ritrovato spirito e gioco» le parole dell'allenatore toscano dopo il match «La Salernitana era messa bene in campo, hanno forza e velocità, non era facile. Nella loro prima uscita abbiamo preso gol, è stata una bella botta ma abbiamo continuato a giocare, faccio i complimenti alla squadra. Visti i numeri credo che abbiamo anche meritato questa vittoria».



