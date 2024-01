Infortunio al flessore per Cajuste

Cronaca 13 Gennaio 2024 Fonte: Il Mattino



Il centrocampista svedese ha alzato bandiera bianca dopo un intervento in scivolata in chiusura difensiva





Cronaca13 Gennaio 2024Il MattinoIl centrocampista svedese ha alzato bandiera bianca dopo un intervento in scivolata in chiusura difensiva Brutte notizie per il Napoli di Walter Mazzarri. L'allenatore toscano, dopo la vittoria contro la Salernitana all'ultimo respiro, dovrà fare a meno di Jens Cajuste: il centrocampista svedese ha alzato bandiera bianca dopo un intervento in scivolata in chiusura difensiva.



«Sono preoccupato per l'infortunio di Cajuste. Mi ha detto di aver sentito dolore» ha spiegato Walter Mazzarri a fine gara «È un fastidio muscolare, ha avuto un problema al flessore della coscia destra e non sarà recuperato per la Supercoppa. È un peccato perché il calciatore stava crescendo sotto ogni punto di vista e stava dando tanto alla squadra. È una assenza importante la sua e potrebbe stare fuori per un periodo non brevissimo» ha concluso il toscano.