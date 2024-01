Di Lorenzo: "Gol di Rrahmani ha premiato nostri sforzi"

Interviste13 Gennaio 2024Il Mattino"Queste sono partite difficili, la Salernitana si era chiusa bene e l'episodio ci ha aiutato" È la vittoria del gruppo, un gruppo Napoli capitanato da Giovanni Di Lorenzo: «Siamo stati bravi a pareggiarla prima dell'intervallo. Queste sono partite difficili, la Salernitana si era chiusa bene e l'episodio ci ha aiutato» ha spiegato il terzino azzurro al termine del match «È stata una partita difficile, abbiamo preso questo eurogol di Candreva ma l'impegno non è mai mancato. La rete di Rrahmani ha premiato i nostri sforzi».



«Scontro con Candreva? Ho frainteso io lui, ci siamo chiariti e gli ho chiesto scusa. Ma sono cose che possono succedere in campo. Era una partita importante per entrambe le squadre» ha spiegato a Dazn Di Lorenzo «La vittoria è stata liberatoria. Tante volte non avevamo vinto per dei gol sbagliati, è un successo importante anche per la classifica. Non ci sta girando bene, ma in questi momenti bisogna mostrare il carattere che si ha. Sono orgoglioso di essere il capitano anche quando non tutto va bene. L'impegno di tutti non è mai mancato». Ora la Supercoppa: «Vincerla sarebbe bello.



Siamo lì e ce la giochiamo. Si azzereranno tutti i valori. Affronteremo la Fiorentina al meglio per vincere un trofeo e riportarlo a Napoli».



