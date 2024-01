Rrahmani: "Una vittoria molto sofferta"

Interviste 13 Gennaio 2024 Fonte: Il Mattino



"Quest'anno sarà così, sarà sempre difficile andare a vincere. Speriamo di ripeterci così anche in futuro"





Interviste13 Gennaio 2024Il Mattino"Quest'anno sarà così, sarà sempre difficile andare a vincere. Speriamo di ripeterci così anche in futuro" «C'è tutto in questa vittoria. La tensione, una situazione non facile. Essere campioni d'Italia e fare questi risultati è dura. Lo sappiamo tutti». Queste le parole di Amir Rrahmani, il difensore azzurro che ci ha messo lo zampino per il gol decisivo di Napoli-Salernitana «Quest'anno sarà così, sarà sempre difficile andare a vincere. Anche oggi abbiamo sofferto molto, fortunatamente siamo riusciti a ribaltarla. Speriamo di ripeterci così anche in futuro».



Il gol ha restituito il sorriso al suo Napoli. «Ho visto la palla arrivare verso di me, non era pulita quindi ho stoppato e ho tirato. Non c'era molto da pensare» ha spiegato il difensore a Dazn appena dopo la gara «Il ritiro è stato giusto come ha detto Mazzarri ma il gruppo non era felice.



C'erano le famiglie lontane e questo non fa mai piacere. Ci è servito sicuramente stare insieme ma speriamo di non ripeterlo più: dobbiamo giocare meglio e fare risultato».



