Comincio subito dal risultato, perché della partita c'è poco o nulla da raccontare. Eccolo di seguito:

Torino - Napoli 3-0. Vittoria netta, schiacciante, meritata dai granata, ma ottenuta contro una fu squadra, perché quella vista all'opera oggi sembrava un'accozzaglia di fantasmi e, per giunta, ubriachi. Una vergogna! Nel campionato italiano, non c'è mai stata squadra che abbia difeso così vergognosamente lo scudetto conquistato. Complimenti!

Prima di parlare di Mazzarri, perché tutti immagino, ora, lo indichino come maggiore responsabile, mi soffermerei sui calciatori, questi cosiddetti professionisti dei miei stivali. Io ho la netta sensazione che camminino in campo. Garcia e Rongoni sono andati via da tempo. Non ci sono più scusanti, non ci sono più alibi, anche perché Pondrelli è rinomato per essere un ottimo preparatore. Questo vostro camminare è un mistero ed è sospetto.

Mazzarri. Non è più quello di un tempo, ma nemmeno lontano parente. Pur di far contento il sultano, continua con il 4-3-3 e Raspadori centravanti. Bene, caro Mazzarri, tu non c'entri nulla con il 4-3-3. Hai voglia di dire che hai studiato, che hai visto le partite del Napoli dell'anno scorso e bla, bla, bla. Se l'hai fatto, ma non ci credo, l'hai fatto male. Il sultano ti detta il modulo e Raspa centravanti. È come se ci fosse lui in panchina. Roba da matti! Ripeto, tu con il 4-3-3 non c'entri nulla, e Raspa è un acquisto sbagliato, come lo è Lindstrom, ché è troppo leggero.

Il sultano. La causa principale e forse unica del disastro. Tutto cominciò con la trasferta di Udine dove non seguì la squadra per rimanere a Napoli a fare il galletto sull'immondizia. In seguito, impedì alla squadra il giro in città a bus scoperto, adducendo ridicole scuse di ordine pubblico. Sciocchezze! Proseguì con la festa scudetto, pagata dalla regione ( 700000€), dove, una volta afferrato il microfono, si impadronì della scena e non l'abbandono più, rovinando il tutto. Una cafonata pazzesca! Gli ultimi disastri sono sotto gli occhi di tutti, e ancora non è finita. Il Napoli è su questo. Il Napoli è su quello. Il Napoli avanza per questo. Il Napoli avanza per quello. Ha preso Mazzocchi. Ha giocato due minuti, subito espulso. Grande acquisto.

Fra non molto c'è la Supercoppa. Non vorrei che la squadra si svegliasse in quell'occasione. Non vorrei vedere quel vecchio satrapo alzare la coppa e impossessarsi del primo microfono sotto mano. Sarebbe troppo!