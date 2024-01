Torino-Napoli: il tabellino

Torino (3-4-1-2) Milinkovic Savic; Djidji (31' st Sazonov), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic (45' st Gineitis), Lazaro; Vlasic (45' st Karamoh); Sanabria (48' st Seck), Zapata (31' st Pellegri).

A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 27 Vojvoda, 61 Tameze, 77 Linetty. All. Juric.



Napoli (4-3-3) Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui (14' st Zerbin); Cajuste (31' st Gaetano), Lobotka, Zielinski (1' st Mazzocchi); Politano (22' st Lindstrom), Raspadori (14' st Simeone), Kvaratskhelia.

A disposizione: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 50 D'Avino, 59 Zanoli. All. Frustalupi.



Arbitro: Mariani di Aprilia.



Reti: 43' pt Sanabria; 8' st Vlasic, 21' st Buongiorno.



Note: espulso al 5' st Mazzocchi per gioco falloso. Ammoniti Zielinski e Juan Jesus per gioco falloso. Angoli: 5-2 Napoli. Recuperi: 1' pt e 3' st. Spettatori: 23.960.