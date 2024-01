Napoli, che disastro!

Cronaca 7 Gennaio 2024 Fonte: Mediaset



In casa del Toro gli azzurri vanno sotto alla fine del primo tempo e affondano nella ripresa, dopo il rosso a Mazzocchi





Cronaca7 Gennaio 2024MediasetIn casa del Toro gli azzurri vanno sotto alla fine del primo tempo e affondano nella ripresa, dopo il rosso a Mazzocchi La 19a giornata di Serie A si chiude col botto per il Napoli, ma non in senso positivo. I campioni d'Italia, sotto gli occhi di uno spettatore d'eccezione come Antonio Conte, affondano all'Olimpico: è 3-0 per il Torino, che passa con le reti di Sanabria, Vlasic e Buongiorno portandosi a -1 dai partenopei. Mazzarri chiude il girone d'andata con 29 punti e un'umiliazione, causata anche dal rosso a Mazzocchi: l'esterno viene espulso dopo soli cinque minuti.



LA PARTITA



Il Torino distrugge il Napoli all'Olimpico, in una gara senza storia dal primo all'ultimo minuto: è 3-0 per i granata sui campioni d'Italia, che chiudono il girone d'andata con 29 punti e un'autentica umiliazione. L'avvio è subito aggressivo per il Toro, che si va vedere con Duvan Zapata e sfiora la rete con Vlasic, la cui conclusione sibila vicino al primo palo. Sotto gli occhi di Antonio Conte, presente in tribuna, l'ex West Ham va nuovamente vicinissimo alla rete e il Napoli si risveglia solo dopo la metà del primo tempo: Raspadori si costruisce due occasioni e non trova il gol, sbattendo su Milinkovic-Savic. Dopo questo doppio brivido, però, risale di tono il Torino e trova la meritata rete al 43' sugli sviluppi di un calcio piazzato: Duvan Zapata sfiora la palla, tagliando fuori la difesa del Napoli, e Sanabria può battere Gollini praticamente indisturbato. Il paraguaiano manda il Toro in vantaggio al riposo, con tanto di esultanza polemica.



Mazzarri reagisce con un cambio modulo: fuori Zielinski e dentro Mazzocchi, si passa al 3-4-3 con l'ex della Salernitana come esterno e Di Lorenzo braccetto destro. La mossa dura pochissimi minuti, perché nel suo primo intervento Mazzocchi entra a gamba alta sul ginocchio di Lazaro: fallo pericolosissimo e rosso al Var. Il Toro ne approfitta subito e raddoppia con Vlasic, che fulmina Gollini con un rasoterra dal limite e sigla il 2-0 al 53'. Il Napoli effettua un doppio cambio e disegna un 3-4-2 iperoffensivo: Kvara e Zerbin sono gli esterni, Politano e Simeone le punte. La mossa è deleteria, perchè il Toro si trova una prateria sugli esterni e sfiora il gol in due occasioni: Sanabria centra il palo e, sugli sviluppi dell'azione, Gollini compie un miracolo su Duvan Zapata. Sul seguente corner, ecco il tris granata: stacco imperioso di Buongiorno e gol che chiude la gara al 65'. I minuti seguenti sono pura accademia, col Napoli che si rende pericoloso con Simeone: il suo tiro è altissimo, bravo Milinkovic-Savic a chiudere lo specchio. Juric concede la standing ovation a Vlasic ed esulta: il suo Toro vince 3-0 e sale a 28 punti, portandosi in 10a posizione ad una sola lunghezza dal Napoli (29). Sono ventidue i punti in meno, per i campioni d'Italia, rispetto alla scorsa stagione: i rinforzi sul mercato potrebbero non bastare.



La 19a giornata di Serie A si chiude col botto per il Napoli, ma non in senso positivo. I campioni d'Italia, sotto gli occhi di uno spettatore d'eccezione come Antonio Conte, affondano all'Olimpico: è 3-0 per il Torino, che passa con le reti di Sanabria, Vlasic e Buongiorno portandosi a -1 dai partenopei. Mazzarri chiude il girone d'andata con 29 punti e un'umiliazione, causata anche dal rosso a Mazzocchi: l'esterno viene espulso dopo soli cinque minuti.LA PARTITAIl Torino distrugge il Napoli all'Olimpico, in una gara senza storia dal primo all'ultimo minuto: è 3-0 per i granata sui campioni d'Italia, che chiudono il girone d'andata con 29 punti e un'autentica umiliazione. L'avvio è subito aggressivo per il Toro, che si va vedere con Duvan Zapata e sfiora la rete con Vlasic, la cui conclusione sibila vicino al primo palo. Sotto gli occhi di Antonio Conte, presente in tribuna, l'ex West Ham va nuovamente vicinissimo alla rete e il Napoli si risveglia solo dopo la metà del primo tempo: Raspadori si costruisce due occasioni e non trova il gol, sbattendo su Milinkovic-Savic. Dopo questo doppio brivido, però, risale di tono il Torino e trova la meritata rete al 43' sugli sviluppi di un calcio piazzato: Duvan Zapata sfiora la palla, tagliando fuori la difesa del Napoli, e Sanabria può battere Gollini praticamente indisturbato. Il paraguaiano manda il Toro in vantaggio al riposo, con tanto di esultanza polemica.Mazzarri reagisce con un cambio modulo: fuori Zielinski e dentro Mazzocchi, si passa al 3-4-3 con l'ex della Salernitana come esterno e Di Lorenzo braccetto destro. La mossa dura pochissimi minuti, perché nel suo primo intervento Mazzocchi entra a gamba alta sul ginocchio di Lazaro: fallo pericolosissimo e rosso al Var. Il Toro ne approfitta subito e raddoppia con Vlasic, che fulmina Gollini con un rasoterra dal limite e sigla il 2-0 al 53'. Il Napoli effettua un doppio cambio e disegna un 3-4-2 iperoffensivo: Kvara e Zerbin sono gli esterni, Politano e Simeone le punte. La mossa è deleteria, perchè il Toro si trova una prateria sugli esterni e sfiora il gol in due occasioni: Sanabria centra il palo e, sugli sviluppi dell'azione, Gollini compie un miracolo su Duvan Zapata. Sul seguente corner, ecco il tris granata: stacco imperioso di Buongiorno e gol che chiude la gara al 65'. I minuti seguenti sono pura accademia, col Napoli che si rende pericoloso con Simeone: il suo tiro è altissimo, bravo Milinkovic-Savic a chiudere lo specchio. Juric concede la standing ovation a Vlasic ed esulta: il suo Toro vince 3-0 e sale a 28 punti, portandosi in 10a posizione ad una sola lunghezza dal Napoli (29). Sono ventidue i punti in meno, per i campioni d'Italia, rispetto alla scorsa stagione: i rinforzi sul mercato potrebbero non bastare.