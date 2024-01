Mazzarri: "Dobbiamo invertire rotta"

Interviste6 Gennaio 2024Sky"Cercherò di trasmettere questo sentimento anche ai miei calciatori e sono convinto che presto arriverà la svolta positiva" Nella prima conferenza dell'anno, alla vigilia di Torino-Napoli, Mazzarri espone i buoni propositi per la seconda parte di stagione: “Vorrei invertire la rotta, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Nell'ultima gara abbiamo giocato bene, ma raccolto solo un punto. Mi auguro possiamo fare meglio nel nuovo anno”. Continua: “E' un periodo negativo: la palla non vuole entrare. Non guardo la media punti, il calcio non si confronta a periodi. Svolgo il ruolo dell'allenatore e lavoro sulla prestazione. La squadra è più compatta, gioca bene e incassa meno contropiedi. Manca la finalizzazione”.



"Dobbiamo sfruttare le nostre armi"

Mazzarri spiega poi come ha preparato la partita in casa del Torino: “Se vogliamo fare gol, dobbiamo sfruttare le nostre armi. Gioca come il Monza, dobbiamo concretizzare meglio sotto porta”, concentrandosi sui singoli: “Per quanto concerne Simeone, ha caratteristiche diverse da Raspadori, da manovra. Finché non tornerà Osimhen, li valuterò entrambi in base a quando sarà opportuno".



"Sono preoccupato per gli infortuni"

Deve far fronte a numerosi infortuni e defezioni dovute alla Coppa d'Africa: “Sono un po' preoccupato. Vediamo se recuperiamo Juan Jesus. Politano sta meglio e mi dà speranza. A centrocampo oggi Gaetano proverà a recuperare, anche se ieri non si è allenato. Anguissa naturalmente è in Coppa d'Africa. Cercherò di recuperare Demme, anche se ho provato alcuni esperimenti con giocatori utilizzati poco”. Per questo, la società è intervenuta sul mercato: il primo acquisto è stato Mazzocchi: “Ha la voglia di spaccare il mondo, chi viene qua deve essere motivato e caricare l'ambiente. Mi piace tecnicamente, è un jolly e ricopre diversi ruoli".



