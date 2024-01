Torino-Napoli: le probabili formazioni

Mazzarri non potrà contare su Olivera, Natan e Meret, tutti infortunati





Cronaca6 Gennaio 2024Today SportMazzarri non potrà contare su Olivera, Natan e Meret, tutti infortunati Il Torino per non finire nella trappola dell'ennesima stagione senza obiettivi, il Napoli per dare un calcio alla crisi e rimettere nel mirino il quarto posto. Sfida delicata quella di domenica alle 15 con Juric che vuole beffare Mazzarri tornando al successo che manca da due giornate dopo la sconfitta con la Fiorentina e il pari con l'Udinese. Serie negativa aperta invece per il Napoli che nelle ultime cinque giornate ha vinto solo in casa con il Cagliari, per il resto tre sconfitte e un pareggio e il conseguente scivolamento all'ottavo posto, fuori dall'Europa e con cinque punti di ritardo dalla Fiorentina quarta.



Torino-Napoli, le scelte di Juric

Senza Schuurs, N'guessan e Zima, Juric punta ancora sul doppio centravanti con Zapata e Sanabria in netto vantaggio su Pellegri. Alle loro spalle giocherà Vlasic accompagnato nel cuore del campo da Ilic e Ricci, favoriti su Linetty. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Tameze che dovrebbe ancora una volta arretrare sulla linea dei difensori davanti a Milinkovic-Savic.



Torino-Napoli, le scelte di Mazzarri

Problemi di formazione anche per Mazzarri che non potrà contare su Olivera, Natan e Meret, tutti infortunati. In porta va Gollini protetto da Juan Jesus e Rrahmani, a centrocampo spazio a Cajuste visto che Anguissa non sarà della gara perché è partito per la Coppa d'Africa al pari di Osimhen. Cambia quindi anche l'attacco dove Politano ha recuperato e dovrebbe giocare titolare al fianco di Kvartskhelia e uno tra Simeone e Raspadori.



Torino-Napoli, le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2) Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata



Napoli (4-3-3) Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia