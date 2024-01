Per Mazzocchi un esordio da dimenticare

Quanto tempo passa per trasformare una giornata da sogno in una da incubo? 292 secondi è la risposta, ovvero i quattro minuti e 52 secondi che sono trascorsi dall'esordio con la maglia del Napoli di Pasquale Mazzocchi e la sua espulsione sul campo del Torino. L'esterno difensivo azzurro, acquistato nella sessione invernale dalla Salernitana, è entrato in campo dopo l'intervallo nella sfida in casa del Torino in Serie A, ma dopo un bruttissimo fallo a centrocampo su Lazaro è stato espulso per l'incredulità di Walter Mazzarri in tribuna. Come lui solo Alessandro Zamboni nel 1997 è stato espulso all'esordio col Napoli.



