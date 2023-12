Voci dal Forum: Missione impossibile

Cronaca12 Dicembre 2023Forum SoloNapoli - DarioÈ la prima buona notizia dopo un po' di tempo, finalmente. Sono scacciate via paure e quant'altro? Non so Il Napoli ritorna alla vittoria al Maradona e centra il primo obiettivo, ovvero il passaggio agli ottavi di champioms. È la prima buona notizia dopo un po' di tempo, finalmente. Sono scacciate via paure e quant'altro? Non so. È sicuramente resto per dirlo. Certamente non è il Napoli dell'anno scorso, e difficilmente lo sarà. A me, però, non interessa. A me interessa che sia il Napoli di quel Mazzarri che ricordo: combattivo, cazzimmoso e mai domo. Un Napoli così, un Napoli Mazzarriano, basta e avanza. Io l'ho ammirato quel Napoli, l'ho amato e sarei più che contento se ritornasse. Qualcosa accadrà, lo sento. Ancora un po' di tempo, quello necessario per far sì che il peof. Pondrelli rimetta in piedi le macerie generate e lasciato da Rongoni, il flagello di Dio, e ne vedremo delle belle. Aspettiamo con calma e fiducia.

La partita. Praticamente Mazzarri ripropone la stessa formazione di Torino contro il Btaga. Sembra spavaldo e perfino pericoloso il Braga ad inizio partita, ma al 9° un'autorete taglia letteralmente le gambe ai portoghesi. L'impresa ora diventa proibitiva. Al 33° il Napoli raddoppia con Osi su nella incursione di Natan, che oggi mi ha sorpreso e mi ha fatto pentire del giudizio espresso su di lui contro la Juve. Speriamo che continui così. Sul due a zero l'impresa per il Braga diventa impossibile, ma tale eta anche prima di iniziare. Da notare nel corso del primo tempo anche un eccellente Meret, ma chi sa che colpa gli addebiteranno i vari soloni adesso. Ormai, ripeto, è una barzelletta!

Secondo tempo. Non c'è assolutamente nulla da raccontare. Napoli padrone del campo in lungo e in largo. Si attende adesso solo il sorteggio per conoscere chi dobbiamo sfidare agli ottavi.

Più o meno tutti hanno fatto la loro parte oggi, e tutti raggiungono almeno la sufficienza. Una nota di merito va a Natan e Meret. Ora, concentrati sul Cagliari e subito dopo sulla Roma, poi si vedrà.