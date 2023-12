Di Lorenzo: "Obiettivo raggiunto"

Interviste 12 Dicembre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Oltre al risultato, abbiamo anche fornito una buona prestazione e messo subito la gara nel verso giusto"





Interviste12 Dicembre 2023SSC Napoli"Oltre al risultato, abbiamo anche fornito una buona prestazione e messo subito la gara nel verso giusto" Giovanni Di Lorenzo esprime la fierezza da capitano per questo successo del Napoli col Braga: "Stasera oltre al risultato, che era importantissimo, abbiamo anche fornito una buona prestazione e abbiamo messo subito la gara dal verso giusto. Abbiamo meritato di passare il turno"



"Certamente questo è un primo passo che ci lascia ben sperare per le prossime partite e per il prossimo anno solare"



"Certamente dobbiamo crescere e migliorare. Segnali positivi ne stiamo avendo da quando è iniziato il nuovo ciclo con Mazzarri, stiamo lavorando tanto e vogliamo dare tutto per questa maglia perché la stagione è ancora lunga"



Giovanni Di Lorenzo esprime la fierezza da capitano per questo successo del Napoli col Braga: "Stasera oltre al risultato, che era importantissimo, abbiamo anche fornito una buona prestazione e abbiamo messo subito la gara dal verso giusto. Abbiamo meritato di passare il turno""Certamente questo è un primo passo che ci lascia ben sperare per le prossime partite e per il prossimo anno solare""Certamente dobbiamo crescere e migliorare. Segnali positivi ne stiamo avendo da quando è iniziato il nuovo ciclo con Mazzarri, stiamo lavorando tanto e vogliamo dare tutto per questa maglia perché la stagione è ancora lunga"