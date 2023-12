Meret: "Bravi a gestire la partita come volevamo"

Interviste12 Dicembre 2023SSC Napoli"Abbiamo dimostrato che giocando con attenzione e fiducia possiamo esprimere la nostra forza" "Siamo stati bravi a gestire la partita come volevamo. La qualificazione era fondamentale e l'abbiamo conquistata mostrando equilibrio e compattezza". Alex Meret esprime il proprio pensiero sulla vittoria del Napoli sul Braga, anche grazie ad una sua super parata nel primo tempo.



"Sì, è stato un intervento importante, non solo per la bellezza ma per l'efficacia, perchè in quel momento della gara sarebbe stato pericoloso concedere gol al Braga"



"La squadra è stata equilibrata e compatta, abbiamo dimostrato che giocando con attenzione e fiducia possiamo esprimere la nostra forza"



"Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva in settimana, sia su palle da fermo che su situazioni di gioco. I risultati cominciano a vedersi e bisogna proseguire con questo entusiamo e conla stessa applicazione"



"La stagione ha ancora tanti appuntamenti importanti e noi vogliamo essere protagonisti. Proveremo a risalire la classifica in campionato e fare quanta più strada possibile in Champions. Siamo un gruppo unito ed una squadra forte che vuole dimostrare il proprio valore"