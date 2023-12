Mazzarri: "Ottavi di finale e equilibrio"

Interviste 12 Dicembre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Al di là della qualificazione mi interessava non prendere gol. Non ci eravamo mai riusciti nell'ultimo periodo"





Interviste12 Dicembre 2023SSC Napoli"Al di là della qualificazione mi interessava non prendere gol. Non ci eravamo mai riusciti nell'ultimo periodo" "E' stato importante non subìre gol, era un nostro obiettivo oltre ovviamente alla qualificazione che è stata meritata". Walter Mazzarri analizza il successo del Napoli che è valso il passaggio del turno contro il Braga.



"Ho parlato di equilibrio prima del match e stasera abbiamo affrontato la gara con la giusta solidità. Siamo stati bravi nell'attenzione, nelle marcature preventive, stiamo crescendo e vediamo di completare questo processo di evoluzione al più presto"



"E' chiaro che stasera siamo stati bravi ma non certo perfetti, ma è anche evidente che bisognava raggiungere l'obiettivo degli ottavi di finale e ci siamo riusciti"



"Sono soddisfatto e anche fiducioso che questa squadra possa mostrare presto tutte le proprie qualità. Il mio compito è cercare di aiutare i ragazzi a capire cosa significa essere campioni d'Italia e cercare di superre le pressioni che può dare questo titolo"



"Voglio continuare così, senza modificare il modulo e giocando con il sistema di gioco che a me piace di più perchè il 4-3-3 è sempre stato uno schema che mi ha stimolato quando si hanno i giocatori giusti"



"Adesso ci aspetta un'altra partita che bisogna cercare di vincere con il Cagliari anche per avere risposte sulla crescita e sul percorso che stiamo facendo. Siamo rinfrancati da questo risultato e anche consapevoli che il Napoli può esprimersi ancora ad alti livelli"







"E' stato importante non subìre gol, era un nostro obiettivo oltre ovviamente alla qualificazione che è stata meritata". Walter Mazzarri analizza il successo del Napoli che è valso il passaggio del turno contro il Braga."Ho parlato di equilibrio prima del match e stasera abbiamo affrontato la gara con la giusta solidità. Siamo stati bravi nell'attenzione, nelle marcature preventive, stiamo crescendo e vediamo di completare questo processo di evoluzione al più presto""E' chiaro che stasera siamo stati bravi ma non certo perfetti, ma è anche evidente che bisognava raggiungere l'obiettivo degli ottavi di finale e ci siamo riusciti""Sono soddisfatto e anche fiducioso che questa squadra possa mostrare presto tutte le proprie qualità. Il mio compito è cercare di aiutare i ragazzi a capire cosa significa essere campioni d'Italia e cercare di superre le pressioni che può dare questo titolo""Voglio continuare così, senza modificare il modulo e giocando con il sistema di gioco che a me piace di più perchè il 4-3-3 è sempre stato uno schema che mi ha stimolato quando si hanno i giocatori giusti""Adesso ci aspetta un'altra partita che bisogna cercare di vincere con il Cagliari anche per avere risposte sulla crescita e sul percorso che stiamo facendo. Siamo rinfrancati da questo risultato e anche consapevoli che il Napoli può esprimersi ancora ad alti livelli"