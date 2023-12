Politano: "Ci tenevamo a tornare al successo"

Interviste 12 Dicembre 2023



"Era fondamentale guadagnare gli ottavi di Champions e adesso guardiamo avanti con maggiore fiducia"





"Stasera, comunque, siamo contenti così, era fondamentale guadagnare gli ottavi di Champions e adesso guardiamo avanti con maggiore fiducia"



"Tra tre giorni avremo un'altra gara delicata con il Cagliari e poi andremo a Roma prima di Natale per uno scontro diretto molto importante. La stagione è ancora aperta e dobbiamo proseguire a lavorare continuando su questa strada"



