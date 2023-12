Artur Jorge: "L'autogol ha condizionato la gara"



«Sicuramente per ora non festeggeremo» dice Artur Jorge, che prova a cancellare la delusione dopo il ko del Maradona «Ma volevamo continuare in Champions o restare almeno nelle coppe. Adesso abbiamo il piano B: l'Europa League. Con Real e Napoli abbiamo perso contro due squadre forti. Guardiamo al futuro, il Braga resta una squadra determinata per raggiungere i prossimi obiettivi».



«Sapevamo che avrebbe giocato Natan e abbiamo cercato di usare la velocità dei nostri su quella fascia per creare superiorità e mettere in difficoltà il Napoli» ha continuato l'allenatore dei portoghesi dopo la partita «Ovviamente subire un autogol all'8' ha condizionato la partita e la nostra strategia è stata condizionata da questa situazione. Restiamo dell'idea che siamo una squadra che può far bene e adesso vedremo come ci comporteremo per i prossimi impegni in Europa».