Proteste del Napoli sul primo gol dell'Inter

Cronaca 3 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



All'inizio della manovra dell'Inter, Lautaro commette fallo ai danni di Lobotka





L'Inter passa in vantaggio nel big match contro il Napoli grazie al bel tiro dalla distanza di Calhanoglou. Gran gol del turco che porta in vantaggio la squadra di Inzaghi, ma subito dopo la rete i giocatori del Napoli sono andati subito a protestare con il direttore di gara Massa per un fallo all'interno dell'azione.



Proteste del Napoli sul gol dell'Inter

All'inizio della manovra dell'Inter, secondo gli uomini di Mazzarri, Lautaro commette fallo ai danni di Lobotka che aveva recuperato il pallone. Ma secondo l'arbitro non c'è nulla. L'azione prosegue, e pochi secondi dopo arriva la botta dalla distanza di Calahanoglou. Anche dopo la rete, Massa non viene richiamato al monitor dal VAR Marini, perciò il gol viene convalidato.



