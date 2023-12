Voci dal Forum: Il disastro

Cronaca3 Dicembre 2023Forum SoloNapoli - DarioIn occasione del primo goal dell'Inter, non è stato fischiato un fallo di Lautaro su Lobotka. In più, non fischiato un rigore su Osi Il disastro, perché di disastro trattasi, è iniziato nel momento in cui Spalletti e Giuntoli, giustamente, sono letteralmente scappati via, e il sultano ha preso in mano la situazione. Da quel momento, errori su errori fino alla vergognosa umiliazione odierna contro l'Inter, ennesima squadra uscita vittoriosa dal Maradona. Un vecchio detto dice: - Chi semina vento, raccoglie tempesta. - Sono tempeste, uragani quelli che stanno raccogliendo il sultano e il tifo azzurro, e non è finita. Del resto, quando sai da gennaio che Kim andrà via e lo sostituisci ad agosto con Natan, cosa ti aspetti? se non fai una campagna acquisti degna di essere definita tale, cosa ti aspetti? e non è solo Kim, come hai sostituito Lozano? Ma per favore, facciamo in modo che questo ridicolo personaggio scenda, una volta e per sempre, dal piedistallo che con presunzione, saccenteria e quant'altro si è costruito. L'autore del disastro è soltanto lui, ovvero Aurelio De Laurentiis, il sultano. Quest'anno si vanta di aver vinto l'ennesimo scudetto del bilancio, esibendo un attivo di 80 milioni. E allora? Chissenefrega! Ecco, chissenefrega e diglielo a quella schiera di giornalisti zerbino che ti adula. Noi tifosi badiamo ad altro. L'Inter è indebitata e, come tu dici, non potrebbe iscriversi neanche al campionato. Ma davvero? Intanto è iscritta e in solo tre anni ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe e ha fatto una finale Champions. Quest'anno molto probabilmente vincerà lo scudetto, è già qualificata agli ottavi champions e, unica italiana, già qualificata al mundialito per club. Ma di cosa stiamo parlando? L' Inter ha una società retta da professionisti del settore, vedi Marotta, noi Napoleone e i suoi familiari. Ridicoli. Lo scudetto del bilancio. Cos' 'e pazze!

Bene, terminato lo sfogo, passiamo alla partita. L'Inter vince al Maradona, ma deve ringraziare un po' di fortuna e il sultano. Perché il sultano? Perché con quella boccaccia combina solo guai. Gli arbitri e non solo, grazie a lui, non ci amano. Oggi il VAR è stato un disastro. In occasione del primo goal dell'Inter, non è stato fischiato un fallo di Lautaro su Lobotka. In più, non fischiato un rigore su Osi. È tempo di guardarsi dietro, adesso. Si cerchi di salvare il salvabile. Ci vuole, però, un miracolo. Kvaravnon è più lo stesso, così anche Osi. Anguissa vaga e Lobo... La difesa? Non ne parliamo proprio. Salvo solo Ostigard. Ad ogni modo, non c'è problema, è colpa di Meret. A proposito di Meret, guagliò, te lo dico un'altra volta e non te lo dirò mai più: - Fujetenne 'a Napule, da questa gabbia di matti. Sei un grande portiere e sei tanto giovane. Fujetenne!-



Napoli - Inter 0-3. Che scoppola! Che disastro!

La prossima con la Juve. Ca 'a Madonna c'accumpagna! Che brutta fine!