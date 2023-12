Di Lorenzo: "Dovevamo sfruttare le occasioni create"

Interviste 3 Dicembre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Siamo andati sotto col risultato e non è facile risalire contro un avversario che in questo momento è primo in classifica"





Interviste3 Dicembre 2023SSC Napoli"Siamo andati sotto col risultato e non è facile risalire contro un avversario che in questo momento è primo in classifica" "Sotto il profilo dell'impegno la squadra ha dato tutto, ma dovevamo sfruttare le occasioni create". Giovanni Di Lorenzo analizza il match contro l'Inter al termine della gara.



"Anche oggi abbiamo disputato una buona partita sotto il profilo generale. Non siamo stati fortunati nelle conclusioni e potevamo essere più pericolosi in fase offensiva"



"Poi siamo andati sotto col risultato e non è facile risalire contro un avversario che in questo momento è primo in classifica"



L'Inter è la squadra che più l'ha impressionata sinora?



"L'Inter è una grande squadra con una rosa di alto livello, stanno andando benissimo in questo momento, però onestamente io sto concentrato solo su di noi, perchè dobbiamo tornare a vincere in casa e dare gioia ai nostri tifosi che anche stasera ci hanno incitati"



"Di positivo c'è che esprimiamo un buon calcio pur non concretizzando. La squadra mostra di avere volontà di reagire e dobbiamo continuare a lavorare per poter riprendere la strada giusta"



