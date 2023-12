Napoli-Inter: il tabellino

Cronaca3 Dicembre 2023Corriere dello SportI dati della gara valida per la 14ª giornata di Serie A Napoli-Inter 0-3 (0-1)



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan (42' st Zerbin); Anguissa, Lobotka (30' st Zielinski), Elmas (30' st Lindstrom); Politano (23' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia.

In panchina: Idasiak, Gollini, Demme, Juan Jesus, Simeone, Cajuste, Gaetano. All. Walter Mazzarri



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (41' st Bisseck), De Vrij (18' pt Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries (32' st Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (32' st Frattesi), Dimarco; Thuram (41' st Arnautovic), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Asslani, Agoumé, Stabile, Sanchez. All. Simone Inzaghi



MARCATORI: 44' pt Calhanoglu (Inter), 16' st Barella (Inter), 40' st Thuram (Inter)



ARBITRO: Davide Massa di Imperia.



NOTE: Ammoniti: Elmas, Rrahmani (Napoli); Darmian, Thuram (Inter).