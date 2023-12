Patti Smith vicino a De Laurentiis al Maradona

Cronaca 3 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



La cantante rock è rimasta in città dopo il concerto a Donnaregina Vecchia andato in scena nella serata di sabato





Cronaca3 Dicembre 2023Corriere dello SportLa cantante rock è rimasta in città dopo il concerto a Donnaregina Vecchia andato in scena nella serata di sabato







Momento speciale quando dagli altoparlanti dello stadio è partita "People have the power", uno dei suoi capolavori. Dietro la fila dove ci sono Patti Smith e Aurelio De Laurentiis, c'è un altro ospite speciale: Lorenzo Insigne. La cantante rock è rimasta in città dopo il concerto a Donnaregina Vecchia andato in scena nella serata di sabato 2 dicembre. Un live acustico con il ricavato dei biglietti che sarà donato in beneficienza. Patti Smith si è dunque fermata qualche giorno in più a Napoli e ha deciso di andare a godersi la grande sfida della squadra di Mazzarri.



Ospite speciale al Maradona per una partita speciale. Infatti nelle tribune dello stadio per il big match tra Napoli e Inter c'è anche la cantautrice statunitense Patti Smith, seduta al fianco del presidente dei campioni d'Italia Aurelio De Laurentiis.Momento speciale quando dagli altoparlanti dello stadio è partita "People have the power", uno dei suoi capolavori. Dietro la fila dove ci sono Patti Smith e Aurelio De Laurentiis, c'è un altro ospite speciale: Lorenzo Insigne. La cantante rock è rimasta in città dopo il concerto a Donnaregina Vecchia andato in scena nella serata di sabato 2 dicembre. Un live acustico con il ricavato dei biglietti che sarà donato in beneficienza. Patti Smith si è dunque fermata qualche giorno in più a Napoli e ha deciso di andare a godersi la grande sfida della squadra di Mazzarri.