Inzaghi: "Una prova di forza della squadra"

Interviste 3 Dicembre 2023 Fonte: FC Inter 1908



"Sono contento, alla fine ho abbracciato tutti uno a uno. Era la quinta trasferta, la terza in una settimana e serviva una prova così"





Interviste3 Dicembre 2023FC Inter 1908"Sono contento, alla fine ho abbracciato tutti uno a uno. Era la quinta trasferta, la terza in una settimana e serviva una prova così" Tre punti preziosi che riportano l'Inter al primo posto a più due dalla Juventus. Ma a livello psicologico vincere uno scontro diretto lontano da San Siro (10 vittorie su 12 gare in trasferta tra CL e campionato) e contro il Napoli campione d'Italia in carica è un'ottima carica di positività. Della gara dei suoi ragazzi ha parlato Simone Inzaghi a fine gara.



Queste le parole del tecnico nerazzurro a DAZN: «Eravamo partiti bene e avevamo segnato con Thuram, il Napoli è un'ottima squadra ma i miei sono stati bravissimi. Abbiamo rischiato su Politano e Sommer ha fatto un'altra parata. Ma sono contento, ho abbracciato tutti uno a uno era la quinta trasferta, la terza in una settimana e serviva una prova così. Poi trovato il due a zero siamo diventati padroni del campo, ma siamo alla 14esima e abbiamo ancora tanto lavoro davanti».



-Questa Inter sembra molto matura...

È stata una prova di forza, di squadra, di insieme, dei cambi, di chi ha cominciato. Abbiamo perso anche de Vrij e non è stato semplicissimo. Carlos Augusto era da un po' che non giocava da centrale e non volevo spostare Darmian e ho optato per lui che è stato bravissimo.



-Thuram e Lautaro sono vicini a Milito ed Eto'o...

Uno più d'area e l'altro che giro attorno, assolutamente. Loro hanno fatto la storia del club. Lautaro la sta facendo da tanti anni e -Thuram è arrivato con tanta fame senza dimenticare che hanno dietro di loro Sanchez e Arnautovic che sono stati bravissimi e utili in Champions contro il Benfica.



-Criticato l'anno scorso ma hai lavorato e sei rimasto sul pezzo, complimenti. Nei primi trenta minuti Inter ha sofferto in mezzo, loro andavano ad uomo, quella era della difficoltà?

Sì. Ma a Napoli è normale soffrire. Dovevamo alzarci ancora di più perché avevamo preparato la partita in un determinato modo e dovevamo tenerli lontano dall'area. Quando ci siamo abbassati abbiamo sofferto di più, non riuscivamo ad alzare la squadra.



-Margine di crescita?

Chiaramente sono stati fatti mesi buonissimi, forse inattesi. C'è piacere di vederli allenare questa squadra che deve fare il salto di qualità quando si deve fare di necessità virtù come quando oggi ho chiesto a Carlos Augusto di giocare da centrale. Sapevamo di avere un'alternativa. La speranza è di riavere Bastoni prossima settimana. Vedremo, siamo meno ottimisti su de Vrij rispetto a Dumfries. Tra dieci giorni spero di riavere anche Pavard.



