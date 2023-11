Voci dal Forum: Ancora qualche settimana

Cronaca25 Novembre 2023Forum SoloNapoli - DarioNel giro di qualche settimana, i disastri combinati, nello specifico, da Rongoni, meglio conosciuto come Flagello di Dio, saranno solo un brutto ricordo I cosiddetti espertoni dicono che un allenatore incide non più di un 15-20% sul rendimento di una squadra. A giudicar da quanto visto oggi a Bergamo, però, credo che questa percentuale sia destinata a salire, e non di poco. Il buon Mazzarri, subentrato al disastro Garcia-Rongoni, vestendosi di sana umiltà e riconoscendo la straordinaria bellezza del Napoli spallettiano, è riuscito a motivare i ragazzi, che almeno per un'ora hanno offerto quello spettacolo a cui eravamo abituati. Perché un'ora? Perché la migliore condizione atletica è ancora da venire e non può venire nel giro di una sola settimana. Occorre un po' di tempo in più, ma il sig. Pondrelli, rinomato professionista e attuale preparatore atletico, sa perfettamente cosa fare. Nel giro di qualche settimana, i disastri combinati, nello specifico, da Rongoni, meglio conosciuto come Flagello di Dio, saranno solo un brutto ricordo. A quel punto, fidatevi, si rivedrà quel Napoli, quello della grande bellezza, e sarà un incubo per chi sarà costretto ad incontrarlo.

La partita. Mazzarri parte con Olivera a sinistra, Anguissa a centrocampo e Raspadori in attacco. Si parte e, già dalle prime battute, sembra un altro Napoli: aggressivo, combattivo e con tanta voglia. La tanto ammirata e temuta Atalanta è letteralmente annientata fra lo stupore del suo pubblico in parte poco sportivo e autore di cori razzisti. Al 44° il Napoli passa meritatamente in vantaggio con Marakvara, che devia di testa in rete un cross del Capitano. C'è da notare che dieci minuti prima era stato annullato un goal a Rrahmani per fuorigioco, che se c'era, non era questione di un centimetro, ma di un millimetro. Nei quattro minuti di recupero, che l'arbitro decreta per il primo tempo, il Napoli sfiora più volte il raddoppio e, in una, in modo davvero clamoroso. Si va al riposo con il Napoli in vantaggio di un goal.

Secondo tempo. Napoli, per quanto detto sopra, un po' sulle gambe e l'Atalanta ne approfitta. Al 53° perviene al pareggio con Lookman, che di testa, lui certamente non un gigante, sfrutta un'indecisione fra il Capitano e Rrahmani, e segna. L'Atalanta insiste. Il Napoli barcolla, ma non crolla. Dentro Osi ed Elmas, fuori Raspa e Politano. L'Atalanta segna ancora, ma la rete è annullata per chiaro, questo sì, fuorigioco. Mazzarri pompa ancora energia alla squadra. Fuori Natan e Zieli, dentro Cajuste e Ostigard. La spinta propulsiva dei bergamaschi si riduce. Il mostro Osi fa paura, terrorizza. Al 79° Cajuste sfrutta un errore del portiere. Palla ad Osi che allunga la gamba per smistare all'accorrente Elmas, che punisce ancora l'Atalanta, ritrovando il sorriso. Il goal del macedone decreta il risultato finale,

Atalanta - Napoli 1-2.

Ottimo debutto di Walterone. Veramente bravo! Il grande Lobo finalmente al centro del villaggio. Mi ha sorpreso Anguissa, perché non credevo riuscisse a giocare una partita per intero e, soprattutto, bene. Bravo Zielu per un tempo. Quando tocca la palla, però, è tutt'altra musica. Cosa aspetta la società a rinnovargli il contratto? Mistero! Il Capitano non si discute, ma bene ha fatto Mazzarri quando l'ha richiamato a una fase difensiva più accorta. Raspadori è di sicuro talento. Prezioso. Osimhen? Ancora non è arrivato e dalle difese avversarie sale alto il grido: " Si salvi chi può!" Marakvara? È il calcio! Gli arbitri dovrebbero tutelare meglio un talento del genere, che nel campionato italiano è unico. La società si sbrigasse a rivederne il contratto e a badare al sodo. È tutto.

Sotto a chi tocca!