Mazzarri: "Nel primo tempo quasi perfetti"

25 Novembre 2023



"Nella ripresa abbiamo ceduto qualcosa, siamo calati troppo di ritmo e sotto questo profilo dovrò rivedere qualcosa"





Walter Mazzarri soddisfatto ma soprattutto emozionato dopo il suo primo success al debutto bis in azzurro.



"La squadra ha iniziato benissimo, siamo stati corti e compatti per tutta la prima parte di gara. Poi nella ripresa abbiamo ceduto qualcosa, siamo calati troppo di ritmo e sotto questo profilo dovrò rivedere qualcosa in settimana"



"In ogni caso l'Atalanta è una squadra forte e vincere su questo campo è difficile per tutti. I ragazzi hanno dimostrato grande disponibilità ed attaccamento. Mi hanno ascoltato con dedizione apprendendo tutto quello che di tecnico ho cercato di trasmettere".



"Con la squadra si è creato un bel feeling in questi giorni, è ancora presto per trarre delle indicazioni ma sin da subito ho avuto belle sensazioni".



"Bisogna proseguire a lavorare, il Napoli è campione d'Italia e tutti ci aspettano al varco. Sinora probabilmente qualcosa è sfuggito sotto il profilo della tensione, è una cosa fisiologica. Adesso bisogna riprendere la massima attenzione ai particolari come ho già detto in questi giorni ai ragazzi".



Sull'ingresso di Osimhen: "Non c'era bisogno di essere l'allenatore del Napoli per capire quanto sia importante e prezioso Osimhen per la squadra. Al momento ha un minutaggio ridotto ed è stato molto generoso quando è entrato. Per noi è un uomo fondamentale e lui sa che abbiamo bisogno di lui"



