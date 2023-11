Atalanta-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 25 Novembre 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria a Bergamo





Cronaca25 Novembre 2023CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria a Bergamo

Gollini 6,5 - Ha il dente mezzo avvelenato verso il suo ex allenatore, ci arriva con le manine sulla testata di Pasalic. Grande intervento su Koopmeiners, non era per niente facile. Si oppone anche a Ruggeri, il colpo di testa di Lookman è ben angolato.



Di Lorenzo 6,5 - Cerca l'anticipo su Bakker e su chiunque capiti nella sua zona. Poi si butta in avanti e da quel piedino arriva l'assist del vantaggio. Un pizzico più annebbiato nella ripresa.



Rrahmani 5,5 - De Ketelaere non dà punti di riferimento, lui fa guardia e poi in avanti si fa sentire facendosi trovare pronto sull'inserimento, peccato sia in offside. Lookman gli ruba il tempo e gli fa fare brutta figura.



Natan 6,5 - De Ketelaere va a pressarlo subito, gli sfugge in ripartenza al 21' e deve ricorrere all'ammonizione. Nella ripresa è efficiente tante volte, deviando cross sul fondo e al 71' scivola per fermare Koopmeiners. (Dal 78' Ostigard SV)



Olivera 6 - Cerca l'esterno in sovrapposizione, quando può corre anche per vie centrali. È sfortunatissimo quando gli crolla il ginocchio, auguri. (Dal 37' Juan Jesus 5 - Non è semplicissimo entrare a freddo, sul pareggio si fa scherzare da De Ketelaere e non chiude sul cross. Costantemente in difficoltà in un ruolo non propriamente suo)



Anguissa 6 - Recuperato in extremis dopo le nazionali, qualche contrasto di troppo non lo vede uscire palla al piede.



Lobotka 6,5 - Perfetto nell'anticipare e nel contrastare Lookman, forse il ritmo della partita non è quello ideale per imporsi: Koopmeiners gli dà fastidio, lui non demorde



Zielinski 5,5 - L'Atalanta segue tutti a uomo, lui svaria per tutto il centrocampo pur di trovare la zolla giusta: prende qualche calcione di troppo, si divora lo 0-2. Cosa fa al 59' quando regala palla? Troppo alto, non riesce ad aiutare Lobotka. (Dal 78' Cajuste 6 - Entra, Carnesecchi gli tira addosso il pallone che porterà all'1-2)



Politano 5,5 - Taglia in diagonale in avvio, poco incisivo a metà primo tempo quando rapisce palla e si fa recuperare da Kolasinac. Rapace in area di rigore, ma Zielinski non ne approfitta. Mazzarri gli chiede di stare con i piedi sulla linea laterale, così da richiamarlo in panchina. (Dal 63' Elmas 6,5 - Dentro per dare verve, la trova facendosi trovare al momento giusto al posto giusto. In gol come lo scorso anno)



Raspadori 5,5 - Serve per legare di più i reparti, il problema è che, aumentando l'intensità e perdendo il Napoli il possesso, perde efficacia. (Dal 63' Osimhen 6,5 - Senza mascherina dopo anni, per dare una profondità che non sempre si concretizza: ci mette il piedino lì quando serve)



Kvaratskhelia 6,5 - Si vede che rincula difensivamente più di Lavezzi, al 19' è lui ad opporsi su Lookman. In avanti si vede poco quando raddoppiato e triplicato, sfrutta al meglio l'occasione in solitaria per segnare di testa. Poi fa respirare i compagni palla al piede.



Mazzarri 7 - Si è detto nato per soffrire, mica per non attaccare. La squadra non è timida, prova rompere gli equilibri cercando Raspadori e riempiendo lo spazio alle sue spalle. Perde Olivera, mica la speranza: trova il gol e potrebbe farne altri due, tra offside ed errori davanti a Carnesecchi. L'impatto della ripresa non è buono, al netto del gol la squadra non ha lo stesso mordente: i primi 10-15 minuti sono in balia dei nerazzurri, infatti si gioca la carta Osimhen per respirare e per esser meno passivo. I cambi sono perfetti, sono loro a confezionare l'1-2. Il Napoli ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro l'Atalanta: contro nessuna squadra i partenopei vantano una serie aperta più lunga di match consecutivi con almeno due reti all'attivo nel massimo campionato.

(claudio russo)