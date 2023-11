Gasperini: "Giocato alla pari, sconfitti per un episodio"

Interviste 25 Novembre 2023 Fonte: Il Mattino



"Contro un Napoli forte abbiamo sofferto ma poi abbiamo anche messo in difficoltà loro. Un KO difficile da digerire"





Interviste25 Novembre 2023Il Mattino"Contro un Napoli forte abbiamo sofferto ma poi abbiamo anche messo in difficoltà loro. Un KO difficile da digerire" Il gol di Lookman aveva rasserenato, quello di Pasalic aveva illuso. L'Atalanta si deve arrendere al Napoli di Walter Mazzarri: «Anche quando giochiamo con squadre di valore come il Napoli lo facciamo alla pari, per perderla ci è voluto un episodio. come ci sta capitando spesso purtroppo nelle ultime partite. quando si alza il livello, corri il rischio di fare qualche errore. Queste sono squadre che ne approfittano al minimo errore» le parole di Gasperini dopo il match.



«Siamo stati bravi in mezzo al campo, Ederson e Koopmeiners hanno fatto grandi prestazioni» ha continuato Gasperini a Dazn «Abbiamo fatto tanta pressione in avanti. Scamacca? Nel primo tempo non abbiamo fatto tanto offensivamente ma poi nella ripresa è cambiato tutto e non c'era bisogno di cambiare chi era in campo. Oggi è difficile da commentare la sconfitta: contro un Napoli forte abbiamo sofferto ma poi abbiamo anche messo in difficoltà loro, è una partita persa difficile da digerire».



Il gol di Lookman aveva rasserenato, quello di Pasalic aveva illuso. L'Atalanta si deve arrendere al Napoli di Walter Mazzarri: «Anche quando giochiamo con squadre di valore come il Napoli lo facciamo alla pari, per perderla ci è voluto un episodio. come ci sta capitando spesso purtroppo nelle ultime partite. quando si alza il livello, corri il rischio di fare qualche errore. Queste sono squadre che ne approfittano al minimo errore» le parole di Gasperini dopo il match.«Siamo stati bravi in mezzo al campo, Ederson e Koopmeiners hanno fatto grandi prestazioni» ha continuato Gasperini a Dazn «Abbiamo fatto tanta pressione in avanti. Scamacca? Nel primo tempo non abbiamo fatto tanto offensivamente ma poi nella ripresa è cambiato tutto e non c'era bisogno di cambiare chi era in campo. Oggi è difficile da commentare la sconfitta: contro un Napoli forte abbiamo sofferto ma poi abbiamo anche messo in difficoltà loro, è una partita persa difficile da digerire».