Di Lorenzo: "Mazzarri ha toccato i tasti giusti"

Interviste 25 Novembre 2023 Fonte: Il Mattino



Interviste25 Novembre 2023Il Mattino"Noi siamo tornati tardi dalle nazionali ma lui ha esperienza ed è riuscito a darci serenità" Torna a parlare anche Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che ha raccontato gli ultimi giorni azzurri prima della vittoria di Bergamo: «È stata una vittoria importante, sappiamo che vincere a Bergamo è sempre complicato, così come giocar bene. È stata una partita combattuta sul piano fisico ma abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo fare anche più gol. Nella ripresa sono venuti fuori loro con qualità, ma vincerla è importante: sappiamo che dobbiamo fare di più, il cambio in panchina è un modo per ripartire» le parole dell'azzurro.



