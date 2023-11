Elmas: "Era fondamentale vincere oggi"

Interviste 25 Novembre 2023 Fonte: SSC Napoli



Interviste25 Novembre 2023SSC Napoli"Siamo campioni d'Italia e come campioni vogliamo tornare ad esprimerci per risalire la classifica" "Sul gol devo ringraziare Victor per l'assist e l'ho abbracciato subito in campo". Eljif Elmas festeggia il suo gol partita che ha segnato il ritorno al successo del Napoli.



"Era fondamentale vincere oggi, volevamo riprendere la strada giusta e da stasera inizia un nuovo percorso"



"Mazzarri ci ha dato subito una grande mano, siamo un gruppo unito e in questi giorni il mister ha fatto un lavoro enorme"



"Siamo campioni d'Italia e come campioni vogliamo tornare ad esprimerci per risalire la classifica. Oggi è stato un passo importantissimo, una vittoria sulla quale costruire un percorso vincente"



