Diluvia sul Napoli

Cronaca 12 Novembre 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



Un gol dell'Empoli in pieno recupero stende i campioni d'Italia, che escono dal "Maradona" travolti dai fischi





Se volete chiamatela pure maledizione Maradona ma lasciamo da parte i santi perché l'ennesima sconfitta interna - quarta - è figlia delle scelte confuse di Rudi Garcia che ci mette del suo. Comunque la si pensi il tecnico francese - fischiatissimo, e anche la squadra - non ha mai dato continuità a una squadra che stasera rischia di scivolare al quinto posto. Ora, con il club che ha deciso il silenzio stampa per tutti i tesserati, spetta al presidente De Laurentiis, che era sceso nello spogliatoio già nell'intervallo, prendere la decisione giusta. Se continuare con Garcia o cercare la svolta, visto che adesso arriva la sosta. Complimenti all'Empoli di Andreazzoli che gioca una partita intelligente raccogliendo nel finale il massimo con un gol di Kovalenko, e respirando così in classifica.



RUDI FISCHIATO — Già alla lettura delle formazioni Garcia (fischiato dal pubblico) sorprende tutti, puntando su un 4-2-3-1 però con due esclusioni eccellenti Kvara e Zielinski. Raspadori sottopunta di Simeone con Politano ed Elmas esterni. Altra sorpresa dietro con Ostigard accanto a Rrahmani: due centrali destri con i due mancini in panchina. In porta Gollini perché Meret ha avuto un risentimento muscolare nel riscaldamento. Andreazzoli in difesa preferisce Bereszynski (campione d'Italia col Napoli) a Ebuehi e in mezzo schiera Fazzini e Ranocchia con Maleh. Comunque sia gli azzurri provano a spingere con i toscani ben disposti in fase difensiva ma sempre pronti a ripartire con un Cambiaghi ispirato. Il Napoli va vicino al gol con un sinistro a giro di Politano, deviato in angolo da Berisha che respinge pure il successivo colpo di testa di Anguissa sul corner. Ma proprio nel momento migliore dei campioni di casa cresce la squadra di Andreazzoli. Cancellieri e Caputo sfruttano male delle buone situazioni. Poi Cambiaghi prima manda in porta Ranocchia, che devia fuori, e poi di sinistro impegna Gollini nella parata più difficile. Il resto è un po' noioso e mostra le discrasie dell'attuale momento del Napoli: Simeone che si allarga per crossare, Rrahmani che prova lanci non in un disegno tattico ma perché non sa cosa farne del pallone e non per colpa sua.



CON KVARA E ZIELU — Nella ripresa Garcia inserisce presto Kvara e Zielinski, ma toglie Simeone l'unico di “peso” cui poter appoggiare cross e gioco, valutando che la pioggia battente ha appesantito il campo. Per vedere una parata di Berisha, forse la migliore, bisogna aspettare la mezz'ora quando è entrato pure Lindstrom per un Politano sfiancato. Poi c'è un sinistro di Kvara respinto e poco altro mentre le ripartenze dell'Empoli fanno venire i brividi ai tifosi napoletani, ma non per il freddo. Finale incredibile con Berisha che salva con la punta del piede un tiro di Kvara a colpo sicuro e sul rovesciamento di fronte Kovalenko che, allo scadere, trova il diagonale giusto per battere Gollini sul palo più lontano.



