Napoli-Milan: i voti agli azzurri



Cronaca 29 Ottobre 2023 Fonte: Mediaset



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio al Maradona





Meret 6 - Sul primo gol del Milan ci mette i guantoni ma senza la giusta forza per respingere il pallone, poi però si riscatta nella ripresa con un bell'intervento su Leao.



Di Lorenzo 6,5 - Soffre il giusto le sgasate di Leao sulla fascia, ma è protagonista nella rimonta azzurra arando come al solito il lato lungo del campo con i tempi giusti e collaborando con Politano.



Rrahmani 4 - Protagonista in negativo in entrambe le reti nel primo tempo di Giroud, prima perdendoselo e poi facendosi sovrastare nell'uno contro uno fisico. Garcia lo lascia negli spogliatoi all'intervallo (dal 1' st Ostigard 6 - Fisicità per contrastare Giroud e scelta di tempo nel raddoppiare Leao, è entrato bene in campo)



Natan 5 - Al contrario del collega di reparto è più lucido e attento nel primo tempo, ma fatica come tutta la squadra a prendere le misure agli uomini d'attacco rossoneri. Ne consegue l'espulsione nella ripresa con due gialli per troppa irruenza.



Mario Rui 5 - I pericoli del Milan passano dalle sue parti così come i due assist per la doppietta di Giroud. In avanti il suo appoggio è minimo e si vede solo per un conclusione da centrocampo. (dal 1' st Olivera 6 - L'uscita di Pulisic all'intervallo ne semplifica il compito, contro Romero non va mai in difficoltà e il gioco rossonero cambia sponda del campo)



Elmas 5 - Garcia lo conferma a centrocampo ma non ha la fisicità di Anguissa e viene travolto dal palleggio del Milan. Dialoga poco coi compagni e senza riuscire a dare una buona pressione. (dal 1' st Simeone 6,5 - È la mossa offensivo di Garcia all'intervallo e in mezzo all'area fa sentire la sua presenza arrembando su ogni pallone)



Lobotka 6 - Partita a due volte che riflette in pieno la serata del Napoli. Lento e impacciato nel primo tempo, metronomo nella ripresa tenendo i fili delle trame offensive della squadra.



Zielinski 6 - Dopo un primo tempo giocato sottoritmo, si sveglia a inizio ripresa alzando il proprio giro dei motori e mettendoci tutta la sua qualità. ne esce una partita sufficiente (dal 32' st Anguissa 6 - Rientra dall'infortunio portando i suoi muscoli nei duelli in mezzo al campo)



Politano 7 - Al 27' sbaglia un gol a porta vuota, ma si rifà a inizio ripresa inventandosi la rete che riapre il match saltando Pellegrino e Hernandez. (dal 38' st Zanoli sv)



Raspadori 7 - Inizia bene il match cercando di raccordare il gioco offensivo del Napoli, poi però si perde. Torna protagonista alla grande con la punizione che sorprende Maignan e completa la rimonta, una perla di altissima qualità dal limite dell'area.



Kvaratskhelia 6,5 - Punta la fascia sinistra per tutti i novanta minuti più recupero con la consueta qualità e imprevedibilità.



Garcia 5,5 - Viene sorpreso dall'atteggiamento tattico del Milan nel primo tempo rischiando il tracollo. È bravo a toccare la corda giusta nell'intervallo e stravolgere il suo Napoli nella ripresa fino a riequilibrare la sfida.