Cronaca29 Ottobre 2023Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli è allenato male. Punto. Non ha un gioco e non ha tenuta atletica. Punto ancora. Direi che contro il Milan ce la siamo cavata, ma i problemi sono tutti là, a cominciare da una condizione atletica a dir poco pessima. Ad ogni modo, Garcia ha le sue colpe, tante, ma può stare tranquillo, perché se non si dimette, lo sciamano non lo esonererà mai. Nessuno raggiunge il grado di taccagneria dello sciamano. Caro Garcia, stai sereno! Le colpe principali, però, sono tutte di questo sciamano che abbiamo la sventura di avere alla presidenza. Mi spiego: è da gennaio che sai che Kim andrà via, incassi una marea di soldi e continui ad incassarne, e ti presenti con una campagna acquisti da pezzente? Vorresti ripeterti con Natan, Cajuste e Lindstrom? Ma per favore. Punti, ora, al mundial per club? Ma chi se ne importa! È solo per le tue casse. Per noi, vedi quest'anno (soldi champions, premio scudetto, vendita Kim e Lozano e altro ancora) nessun giovamento. Sciamano, sei tu il vero problema! Mundial per club? Cui prodest?

Partita. Due tempi totalmente differenti. Nel primo un Napoli soccombente, preso a pallonate da Leao e compagni. A un certo punto, la compagine azzurra mi ha fatto pena, ne ho avuto compassione. Si va la riposo con gli azzurri in svantaggio di due goals, e ai partenopei è andata di lusso. I due goals del Milan di Giroud e, naturalmente, di testa, ma sarà difficile che da qui alla fine troverà un altro cadavere, inteso come cadavere clcistico, come Rrahmani.

Nel secondo tempo, Garcia si presenta con Ostigard al posto del cadavere Rrahmani e Olivera al posto del fantasma Mario Rui. In più, il Cholito rileva un evanescente Elmas. Le cose cambiano e, in men che non si dica, il Napoli raggiunge il pareggio. Prima con Politano, frutto più che altro di un'azione personale, poi di Raspadori su punizione. Mancavano più di venti minuti alla fine, quando il Napoli ha pareggiato, e il Milan aveva accusato il colpo ed era tremebondo. Sul più bello, però, al Napoli mancavano le forze e dalla panchina azzurra, direzione Garcia, si sentiva un cattivo odore. Qualcuno, indicando Garcia, sentenziava: - Scherzi della paura! - Ad ogni modo, proprio all'ultimo secondo MaraKvara, per poco, non butta la palla nel sacco. Sarebbe stato un furto!

Una leggenda metropolitana vuole che MaraKvara giochi meglio con Mario Rui piuttosto che con Olivera. SCIOCCHEZZE! L'uruguagio è molto più forte di Mario Rui.

Si punti dritto su Ostigard: personalità e tanta cattiveria agonistica. Con Ostigard, Giroud se li sarebbe sognati i goals fatti.

Non si abbandoni Cajuste! Il ragazzo c'è!

Ricusare nel modo più assoluto il "miope" Orsato, eccessivamente fiscale nell'espellere Natan, che, comunque, ne deve mangiar pane per raggiungere certi livelli.

Non rimarrò stupito se Meret riceverà critiche in occasione del primo goal. I napoletani amano farsi del male. Nessuno evidenzierà che il colpo di testa di Giroud è stato scagliato a poco più di un metro. Si notino i goals presi da zMaignan. Si immagini se li avesse presi Meret.

Bene, è tutto! Quest'anno non andremo da nessuna parte. Si va alla guerra senza le munizioni? Impossibile! Quelle sono le guerre che solo un taccagno, come lo sciamano, sogna di combattere.

Alla prossima!