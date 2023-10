Pioli: "Il pareggio lascia amaro in bocca"

Interviste29 Ottobre 2023Gazzetta dello Sport"L'errore è stato concedere il primo gol, abbiamo rimesso in partita un Napoli che nel primo tempo avevamo dominato" Stefano Pioli, rivedendo le occasioni mancate dal suo Milan, si dispera dopo il 2-2 al Maradona con il Napoli: "L'amaro in bocca dopo il doppio vantaggio c'è. Certo è che se avessimo perso anche questa dovremmo parlare di un momento particolarmente sfortunato... L'errore è stato concedere il primo gol, abbiamo rimesso mentalmente in partita un Napoli che nel primo tempo avevamo dominato. Noi non siamo stati passivi nemmeno nella ripresa, ma due gol sono troppo pochi. Peccato, la prestazione c'è stata, uscire con un punto dispiace".



MILAN, ERRORI DAVANTI — Quindi si sofferma sulla poca concretezza dei suoi davanti alla porta: "Mi auguro sia una situazione momentanea - dice ai microfoni di Dazn -, ma è importante soprattutto avere tante occasioni, avere un gioco propositivo. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare, il livello degli avversari in campionato e in Champions è molto alto e noi partiamo con l'ambizione di vincere. Per lo scudetto sappiamo che non siamo soli, ci sono almeno 3-4 squadre di altissimo livello. Poi vedremo quale sarà il mio destino, ho imparato che è bene non pensare troppo in avanti".



CAMBI DISCUSSI — Leao e Giroud non hanno accettato il cambio. Pioli la spiega così: "Avevamo bisogno di energie fresche, abbiamo giocato tanto nell'ultimo periodo. I cambi si fanno per migliorare la squadra, erano un po' stanchi. Se vorranno spiegazioni gliele darò". Infine il punto sugli infortunati del Maradona: "Kalulu non avrebbe dovuto giocare, non sappiamo se è una contusione o qualcosa di peggio. Pulisic era affaticato al flessore, non ho voluto rischiare. Pellegrino ha una brutta distorsione alla caviglia, non riusciva più a correre".



