Interviste29 Ottobre 2023SSC Napoli"Non siamo la squadra del primo tempo e bisogna proseguire il cammino che abbiamo intrapreso questa sera nella ripresa" "Sono contento di essere tornato al gol nel nostro Stadio, c'è un po' di rammarico perchè alla fine potevamo anche vincerla". Matteo Politano ha segnato la rete che ha avviato la risalita del Napoli contro il Milan.



