Garcia: "È stato un pareggio giusto"

Interviste 29 Ottobre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Il primo tempo ha meritato il Milan, nel secondo abbiamo meritato noi e potevamo anche vincere"





Interviste29 Ottobre 2023SSC Napoli"Il primo tempo ha meritato il Milan, nel secondo abbiamo meritato noi e potevamo anche vincere" Rudi Garcia commenta così il pareggio del Maradona:"Mi è piaciuta la reazione e l'intensità della squadra. Abbiamo riaperto la partita, l'abbiamo pareggiata e con un po' di fortuna potevamo anche vincere con l'occasione creata da Kvara all'ultimo istante"



"Dico bravo ai ragazzi, volevamo vincere questa partita ma credo che sia giusto il pareggio anche perchè di fronte abbiamo trovato un avversario forte"



"Nella ripresa abbiamo cambiato modulo, ho inserito Simeone spostando Raspadori tra le linee. Non esiste solo il 4-3-3, ci sono altre soluzioni tattiche, perchè soprattutto in attacco ho uomini di qualità che sanno interpretare più ruoli, come sta dimostrando proprio Raspa".



"Sono stati bravissimi anche Politano e Kvara nella spinta sulle fasce. Matteo sta lavorando molto e sono molto contento del suo rendimento. Sono soddisfatto in generale dell'atteggiamento avuto dai ragazzi in un momento difficile del match. Hanno dimostrato di avere carattere e orgoglio e questo mi piace tanto"



