Garcia visita il murales di Maradona

L'allenatore francese rende omaggio al Pibe de oro nel giorno del compleanno





Cronaca30 Ottobre 2023Corriere dello SportL'allenatore francese rende omaggio al Pibe de oro nel giorno del compleanno Il 30 ottobre a Napoli non è un giorno qualunque, il compleanno di Maradona si vive sempre in modo speciale. Soprattutto da quando Diego non c'è più. Ieri (domenica) il Napoli ha provato a regalare, in onore del suo amato 10, una notte da sogno, alla fine però con il Milan è finita 2-2 dopo una strepitosa rimonta degli azzurri e una bellissima punizione di Raspadori, che un po' ha ricordato quelle che calciava il Pibe. Soddisfatto a metà Garcia, che il giorno dopo la partita, proprio il 30 ottobre, è passato a rendere omaggio a Maradona.



Il gesto di Garcia per Maradona

A Largo Maradona, l'angolo di terra dedicato a Diego con murales, sciarpe e ogni altro omaggio possibile, s'è presentato pure Rudi Garcia, posando con una maglia nera in cui spicca il profilo di Maradona. Un gesto che è piaciuto ai tifosi napoletani che sui social hanno ringraziato e sottolineato il pensiero del tecnico.



