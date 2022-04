Mourinho visita il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Cronaca 17 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Davanti a tanti napoletani che lo hanno applaudito per il gesto





Cronaca17 Aprile 2022Corriere dello SportDavanti a tanti napoletani che lo hanno applaudito per il gesto

Il portoghese ha voluto depositare un mazzo di fiori sotto al murale dedicato alla leggenda argentina strappando gli applausi dei tifosi azzurri che in quel momento passavano da lì.







José Mourinho rende omaggio alla leggenda Maradona e fa emozionare i napoletani. Il tecnico portoghese questo pomeriggio dopo essere arrivato nella città campana ha fatto visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, davanti a tanti napoletani che lo hanno applaudito per il gesto.Il portoghese ha voluto depositare un mazzo di fiori sotto al murale dedicato alla leggenda argentina strappando gli applausi dei tifosi azzurri che in quel momento passavano da lì.