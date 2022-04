In vendita l'abbigliamento della collezione D10S

Come annunciato sui social negli ultimi giorni, è stata svelata oggi attraverso i canali ufficiali del Napoli la nuova collezione D10S, una nuova creazione dedicata al mito di Diego Armando Maradona che arricchisce la serie di iniziative dedicate ai tifosi. Tutto lo streetwear sarà disponibile in vendita per i tifosi da oggi, sul Web Store Ssc Napoli, sull' Amazon Brand Store, negli OfficialStore Ssscn ed in una selezionata rete di rivenditori.