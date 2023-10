Buon compleanno, eterno Maradona

Cronaca 30 Ottobre 2023



Avrebbe compiuto 63 anni, oggi. Sui social tantissimi i messaggi da amici, ex compagni e calciatori che l'hanno ammirato





Cronaca30 Ottobre 2023Corriere dello SportAvrebbe compiuto 63 anni, oggi. Sui social tantissimi i messaggi da amici, ex compagni e calciatori che l'hanno ammirato Avrebbe compiuto 63 anni, oggi, Diego Armando Maradona. L'argentino è nato il 30 ottobre 1960, data alla quale gli argentini e i tifosi del Napoli sono molto legati. Domenica sera, prima dell'inizio della partita contro il Milan, nello stadio che porta il suo nome, la città di Napoli ha dedicato un lungo applauso al Pibe de Oro anticipando il suo compleanno e festeggiandolo in occasione della partita contro i rossoneri.



Maradona, quanti messaggi per il suo compleanno

Un momento molto toccante con l'applauso dei cinquantamila presenti. Oggi sui social sono tantissimi i messaggi dedicati a Maradona tra amici, ex compagni e calciatori che l'hanno ammirato. Il Napoli ha celebrato il "suo" giorno con questa frase: "Buon compleanno, eterno Diego". Il suo account ufficiale, gestito dalla famiglia dopo la sua morte, ha scritto: "Le luci che non si spengono mai. Diego eterno". Il figlio Diego Junior gli ha dedicato un messaggio con tanto di foto: "Dove sei? Quando possiamo incontrarci? Quando posso abbracciarti? Il tempo non guarisce nulla, sai? Non so dove sei ma so che il mio amore può raggiungere il tuo cuore! Buon compleanno capitano dei miei giorni più felici".



