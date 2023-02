Rubato e ritrovato il piede sinistro di Maradona

Cronaca 18 Febbraio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



'opera è stata dedicata al Pibe de Oro dal suo storico amico e manager Stefano Ceci





Cronaca18 Febbraio 2023Corriere dello Sport'opera è stata dedicata al Pibe de Oro dal suo storico amico e manager Stefano Ceci







Maradona, il piede ai Quartieri Spagnoli era scomparso

Ceci aveva fatto stampare su tela l'arto sinistro di Maradona, il suo piede, e lo aveva donato ai Quartieri Spagnoli in occasione del suo sessantaduesimo compleanno il 30 ottobre. Si tratta di un altro cimelio dal valore inestimabile per ricordare l'argentino che molti tifosi avevano apprezzato e ammirato nel corso di questi mesi. Prima dell'imprevisto col furto. Il quadro prevede anche un QR Code per accedere a contenuti multimediali esclusivi.



Ritrovato il piede: l'annuncio di Stefano Ceci

Il piede è stato per fortuna prontamente ritrovato ed è stato proprio Stefano Ceci ad annunciarlo a Kiss Kiss Napoli: "I ladri si saranno pentiti. A chi mi ha chiamato ho detto che sicuramente è stata una bravata maradoniana e che il piede sarebbe tornato al suo posto, se non fosse stato così ne avrei fatto fare un altro".



La riproduzione in quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona era stata rubata ai Quartieri Spagnoli dove c'è il murale dedicato al campione argentino. L'opera è stata dedicata al Pibe de Oro dal suo storico amico e manager Stefano Ceci. I ladri sono intervenuti questa notte e questa mattina la triste sorpresa a Largo Maradona, in un quartiere tinto d'azzurro dedicato all'argentino con sciarpe, magliette, adibito a festa e invaso da tifosi e turisti tutte le volte che c'è da ricordare Maradona come in occasione della sua morte o per il suo recente compleanno. Poi il ritrovamento dopo poche ore.Maradona, il piede ai Quartieri Spagnoli era scomparsoCeci aveva fatto stampare su tela l'arto sinistro di Maradona, il suo piede, e lo aveva donato ai Quartieri Spagnoli in occasione del suo sessantaduesimo compleanno il 30 ottobre. Si tratta di un altro cimelio dal valore inestimabile per ricordare l'argentino che molti tifosi avevano apprezzato e ammirato nel corso di questi mesi. Prima dell'imprevisto col furto. Il quadro prevede anche un QR Code per accedere a contenuti multimediali esclusivi.Ritrovato il piede: l'annuncio di Stefano CeciIl piede è stato per fortuna prontamente ritrovato ed è stato proprio Stefano Ceci ad annunciarlo a Kiss Kiss Napoli: "I ladri si saranno pentiti. A chi mi ha chiamato ho detto che sicuramente è stata una bravata maradoniana e che il piede sarebbe tornato al suo posto, se non fosse stato così ne avrei fatto fare un altro".